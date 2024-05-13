Париж, 13 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Франции предотвратили 23 попытки сорвать эстафету олимпийского огня с момента доставки его в Марсель, сообщил 12 мая в соцсети X (бывш. Twitter) глава ведомства Жеральд Дарманен.

Marios Lolos/Global Look Press

«В течение этой недели получилось предотвратить 23 попытки помешать проведению эстафеты олимпийского огня», — написал он.

Дарманен отметил тщательную подготовку и бдительность сотрудников МВД.

Олимпийский огонь доставили в Марсель 8 мая. Эстафета с ним продлится до 26 июля, когда на церемонии открытия Олимпиады в Париже зажгут олимпийский огонь.

Как сообщало ИА Регнум, профсоюз мусорщиков Парижа 30 мая пригрозил мэрии столицы забастовками в том числе в период проведения Олимпийских игр. Мусорщики потребовали повысить зарплату и выплатить «олимпийскую» премию в связи с наплывом гостей и участников соревнований.

При этом организаторы ОИ-2024 отказались брать на работу живущих во Франции волонтёров с гражданством России, и отозвали выданные ранее разрешения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие меры не красят организаторов и взывают сожаление.