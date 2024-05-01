Париж, 1 мая, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Забастовками в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр пригрозил мэрии Парижа профсоюз мусорщиков города. Об этом сообщается в заявлении профсоюза, опубликованном 30 апреля на сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

В документе уточняется, что забастовки могут состоятся в период с 14 по 16 мая, с 22 по 24 мая, а также с 1 июля по 8 сентября. Мусорщики потребовали от мэрии повышения заработной платы на €400 и выплату «олимпийской» премии в размере €1,9 тысячи в связи с наплывом в город гостей и участников Олимпиады.

При этом в 2023 году мусорщики уже бастовали в Париже в течение нескольких недель, выступая против пенсионной реформы. Из-за забастовки на улицах столицы Франции скопилось более десяти тонн мусора, а также стали активно размножаться крысы и другие грызуны.

Олимпийские игры во Франции состоятся с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главный символ Франции и парижская достопримечательность Эйфелева башня в феврале оставалась закрытой для посетителей несколько дней из-за забастовки её сотрудников. Они обвинили власти в «недобросовестном управлении» Эйфелевой башней и «неустойчивой экономической модели» финансирования.

Кроме того, в Париже вспыхнули протесты фермеров на фоне предстоящего повышения цены на дизельное топливо в стране. Манифестанты также выразили недовольство падением доходов в связи с ростом импорта в их страну украинской сельхозпродукции. 31 января 2024 года они попытались захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем, продовольствие с которого поступает в весь столичный регион Иль-де-Франс. Полиция задержала около 80 человек.

Эйфелеву башню в Париже закрывали для посетителей и в марте 2023 года также из-за забастовки её сотрудников. Тогда они протестовали против повышения пенсионного возраста во Франции. Ранее по этой же причине закрывался Лувр.