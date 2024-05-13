Москва, 13 мая, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом 13 мая заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение украинским формированиям в районах Кировска и Торского в ДНР, отразили 13 контратак.

«Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм пушку «Гиацинт-С», — сказал Конашенков.

Генерал добавил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Новосёловки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР, а также отразили семь контратак.

ВСУ на этом направлении потеряли более 395 военных, три бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б», пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Великой Новосёлки в ДНР. Украинская армия потеряла до 135 военных, танк, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США, САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Конашенков проинформировал, что подразделения российской группировки «Центр» успешными действиями улучшили тактическое положение и за сутки отразили десять контратак, ВСУ потеряли до 415 военных. Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике, ВСУ потеряли до 620 военных.