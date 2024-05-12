Москва, 12 мая, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Росмолодёжи.

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По словам руководителя этого агентства Ксении Разуваевой, укрепляя партнёрство с центром «ВОИН», будет продолжено развитие института наставничества в сфере патриотического воспитания.

«В прошлом году инструкторами проекта уже стали 225 человек, 109 из которых участвовали в боевых действиях. К работе в центрах подготовки присоединяются также участники Всероссийского проекта служения «Твой Герой» нашей программы «Роспатриот». Бойцы, вернувшиеся с фронта, получают навыки работы инструкторами, чтобы в дальнейшем передавать свои знания и опыт подрастающему поколению», — приводит пресс-служба её слова.

Разуваева отметила, что в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина стартовал Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» совместно с Центром «ВОИН» и «Движением Первых». По его результатам будут определены лучшие наставники страны.

Отмечается, что соглашение обеспечит совместную работу Росмолодёжи и Центра «ВОИН» в сфере военно-патриотического, гражданского воспитания и военно-спортивной подготовки детей и молодёжи, обучения начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, повышения в обществе престижа государственной и военной службы, а также распространения лучших практик в сфере патриотического воспитания.

Директор Центра «ВОИН» Игорь Казарезов отметил, что центр и «Росмолодёжь» связывают крепкие и уважительные партнёрские отношения, которые усиливаются соглашением о сотрудничестве.

«Впереди у нас большая и стратегически важная работа, цель которой — воспитать новое поколение патриотов, уважающих традиционные семейные ценности, стремящихся ко всестороннему саморазвитию, любящих Родину и умеющих её защищать. И, конечно, совместными усилиями мы достигнем внушительных результатов», — цитирует пресс-служба его слова.

Центр «ВОИН» был создан в декабре 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, его миссией является подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих её защищать.

Как передавало ИА Регнум, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева заявила, что Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в России каждые шесть лет. Разуваева также отметила, что прошедший в 2024 году фестиваль стал местом консолидации всех российских достижений в сфере работы с молодёжью, а на его площадке, помимо широкой образовательной, культурной и спортивной программ, развернули и большую выставку.

Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта в Сочи в соответствии с указом президента в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тыс. человек из 190 стран мира. В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля Путин отметил, что рад их приветствовать. Позднее, 17 марта, президент предложил создать международную организацию для эффективного использования наследия фестиваля.