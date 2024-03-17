Москва, 17 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил создать международную организацию для эффективного использования наследия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), сообщил Кремль 17 марта.

Евгений Биятов / РИА Новости

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, подписанном президентом и опубликованном на сайте Кремля.

«Представить предложения по созданию международной организации, обеспечивающей эффективное использование наследия Всемирного фестиваля молодёжи (2024 год) и дальнейшее продвижение его идей и ценностей, определив в том числе объём и источники финансирования деятельности этой организации», — сказано в документе.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходил с 1 по 7 марта в Сочи в соответствии с указом президента в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Заявки на участие подавали около 300 тысяч человек из 190 стран мира. В видеообращении к участникам церемонии открытия фестиваля Владимир Путин отметил, что рад приветствовать гостей фестиваля, посланников разных стран и народов, которых объединила Россия.

Президент 6 марта посетил фестиваль, пообщался с молодёжью, а также выступил на церемонии закрытия мероприятия. Он отметил, что участники ВФМ фактически создали «город молодёжи мира». Глава государства заверил иностранных участников мероприятия, что Россия стала для них другом, и подчеркнул, что её двери открыты для любых благих начинаний.