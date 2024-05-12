Нью-Дели, 12 мая, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Полиция расследует инцидент с пассажиром авиакомпании Air India Express, чей самолёт выполнял рейс из Дубая в индийский Мангалур. Об этом сообщает 12 мая телеканал News18.

(сс) Michel Gilliand

Утром 9 мая мужчина по имени Мохаммед устроил дебош на борту. Он посетил туалет, а затем стал нажимать кнопку обслуживания и приставать к экипажу с неуместными вопросами. Он требовал, чтобы ему передали управление воздушным судном, когда борт находился над Аравийским морем.

«Мужчина вёл себя неуправляемо, создавал беспорядки во время полёта, причинял неудобства как экипажу, так и другим пассажирам. Его действия подвергали опасности окружающих, поскольку он угрожал прыгнуть в море с борта самолёта», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в январе пассажир лайнера авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс из Торонто в Дубай, открыл дверь аварийного выхода в кабине и выпал на взлётно-посадочную полосу. Мужчина получил травмы, из-за происшествия борт покинул аэропорт с опозданием почти в шесть часов.

В феврале вылет рейса авиакомпании «Россия» из Москвы в Коломбо задержали из-за неадекватного поведения семейной пары. Во время посадки бортпроводник сделал замечание пьяным мужчине и женщине, с которыми летели двое детей. Так как супруги не обратили внимания на предупреждение и продолжили ругаться и драться друг с другом, на борт вызвали полицейских. Во время оформления инцидента женщина потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь. Семью сняли с рейса, рейс вылетел в Коломбо с опозданием на час.