Торонто, Канада, 10 января, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Пассажир следовавшего из Торонто в Дубай лайнера авиакомпании Air Canada открыл дверь аварийного выхода в кабине, в результате чего выпал на взлётно-посадочную полосу (ВПП). Об этом 10 января сообщил канадский телеканал Global News.

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Уточняется, что инцидент произошёл вечером 8 января, когда Boeing 777 готовился ко взлёту около международного аэровокзала Пирсон. В это время зашедший в самолёт пассажир вместо того, чтобы сесть на своё место, по какой-то причине открыл дверь аварийного выхода и выпал из неё.

В результате падения он получил травмы, на место инцидента прибыли медики и полиция. В результате происшествия борт вылетел из аэропорта Торонто с опозданием почти в шесть часов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом Москва — Варадеро, вынужденно вернулся в российскую столицу из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Норвегия не разрешила воздушному судну посадку с больным пассажиром на борту.

Лайнер, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в Москву, 23 ноября попал в зону турбулентности. В результате этого одна из пассажирок получила травму, а у другой начались панические атаки.