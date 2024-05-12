Донецк, 12 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В результате обстрела со стороны украинских фашистов Петровского района Донецка сегодня утром на остановке общественного транспорта «ЦГБ № 14» получил ранения мужчина 1982 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

По данным главы города, в направлении Кировского и Петровского районов Донецка ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм. Во время обстрела в здании котельной в Петровском районе произошло обрушение кровли, уточнил Кулемзин.

Позже он сообщил, что Петровский район снова попал под обстрел украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз» в Донецке. Удар наносился с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Восемь человек пострадали.

Одна из ракет попала в сам ресторан, в результате чего была повреждена наружная стена, остекление и уличные конструкции, другая ракета — в находящееся поблизости недостроенное здание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим при поддержке США приурочил серию терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик к юбилею референдума о самоопределении Донбасса 2014 года.