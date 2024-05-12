Липецк, 12 мая, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Ранним утром 12 мая украинские боевики предприняли очередную попытку атаки инфраструктуры в промышленной зоне Липецка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Он добавил, что угрозу нейтрализовали, погибших нет.

На место падения БПЛА выехали спецслужбы. Для обеспечения безопасности системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Артамонов призвал жителей отказаться от публикаций фотографий и видео с последствиями таких атак. Противник использует их для корректировки и точности удара.

Как передавало ИА Регнум, ночью 12 мая ВСУ атаковали территорию Волгоградской области. В результате произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе, подтвердили региональные власти. К месту происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные расчёты. Возгорание ликвидировали, обошлось без жертв.

Около полуночи 10 мая ВСУ с помощью беспилотника атаковали посёлок Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что дрон с последующей детонацией упал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Никто из мирных жителей не пострадал. При обходе территории выявили повреждения в трёх зданиях, также пострадали две единицы техники.

Утром 24 апреля в промышленной зоне Липецка упал беспилотник, проинформировал губернатор области Игорь Артамонов. В результате инцидента жертв не было.