Волгоград, 12 мая, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Ночью 12 мая ВСУ атаковали территорию Волгоградской области. В результате произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

Zarubezhneft.ru НПЗ

Он уточнил, что атаку украинских боевиков отразили российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. При падении БПЛА с последующей детонацией возник пожар на территории Волгоградского НПЗ.

К месту происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные расчёты. Возгорание ликвидировали, обошлось без жертв, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей. В Минобороны отметили, что ВСУ применяли реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотники самолётного типа. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.

Ночью 3 февраля силами ПВО и средствами РЭБ отразили атаку беспилотника на территорию Волгоградской области в Калачёвском районе и в районе Заканалья. В результате падения сбитого дрона возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожар ликвидировано, погибших не было.

По данным регионального управления МЧС, на территории завода на площади 300 квадратным метров горели разлившиеся нефтепродукты. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 04:42 мск. В 07:21 открытое горение было ликвидировано.