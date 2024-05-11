Лондон, 11 мая, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Наступление России на Харьковскую область стало ответом на обстрелы Белгорода, совершаемые с одобрения украинского лидера Владимира Зеленского и начальника главного управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский и Буданов совершили глупость, атакуя белгородский регион. Теперь у России есть превосходное обоснование нового наступления на Харьковскую область. Украинцам придётся смириться с тем, что Россия начала наступать», — пояснил он.

По словам аналитика, для Киева было крайне важно, чтобы на этом участке фронта всё было тихо, тогда не пришлось бы распылять и без того ограниченные ресурсы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал преимущества Российской армии, отмечая её тактические успехи на востоке Украины и в Донбассе. Также он заявил, что наступление ВС России на Харьков началось. В ближайшее время российские войска попытаются продвинуться в городе и предпримут дальнейшие шаги.

В Белгороде вечером 11 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, 29 мирных граждан, включая одного ребёнка, получили осколочные ранения. От прямого попадания снарядов ВСУ повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также социально значимые учреждения. Загорелись шесть автомобилей. Всего повреждения получил 21 автомобиль.

В этот же день в селе Новостроевка-Первая Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника на стоящий у обочины грузовой автомобиль два взрывных устройства. В результате атаки погиб мужчина, другого пострадавшего с осколочными ранениями госпитализировали.