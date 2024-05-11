Калининград, 12 мая, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Московское «Динамо» 11 мая обыграло калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и таким образом клуб возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Матч состоялся в Калининграде и завершился со счётом 3:2. Из динамовцев голы забили Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и решающий мяч — Муми Нгамалё.

У балтийцев в ворота соперника попали Анхело Энрикес и Кирилл Капленко.

Нападающий Константин Тюкавин продлил свою голевую серию в РПЛ до шести матчей и стал первым футболистом «Динамо» в этом столетии, кто сумел добиться таких успехов. Всего на счету 21-летнего футболиста 15 мячей в РПЛ в нынешнем сезоне, он на втором месте в гонке бомбардиров, уступая Матео Кассьерре из «Зенита», который забил на один гол больше.

В итоге «Динамо» набрало 53 очка, обойдя петербургский «Зенит» (51 очко). У динамовцев это уже пятая победа подряд. «Балтика» с 26 очками занимает 15-ю строчку.

Как сообщало ИА Регнум, в матче 28-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» 10 мая на выезде со счётом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов», одержав таким образом пятую подряд победу в чемпионате.

Московский «Спартак» 11 мая в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги на своём поле обыграл «Краснодар». Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол забил Роман Зобнин.

«Спартак» занимает четвёртую строчку в таблице, «Краснодар» — вторую.

Казанский «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.