Баку, 11 мая, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В Ленкоранском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает 11 мая Республиканский центр сейсмологической службы.

Анастасия Павлова ИА Регнум

«В Ленкоранском районе произошло землетрясение силой 5,5», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг подземных толчков располагался на глубине 18 км. Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6, а в прилегающих районах — 5,3.

Информации о разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая в Камчатском крае в акватории Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Накануне, 10 мая, у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6. Толчки были зафиксированы у побережья уезда Хуалянь. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

В Киргизии на границе с Таджикистаном 1 мая произошло землетрясение магнитудой 4. Землетрясение произошло в 4:37 мск (в 7:37 по местному времени) в 18 км на юго-запад от села Карамык, в 25 км юго-западнее села Шибээ, в 105 км от города Баткена.