Тайбэй, 10 мая, 2024, 16:12 — ИА Регнум. У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Об этом сообщает сейсмологический центр КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что толчки зафиксировали в 15:45 (10:45 по мск) у побережья уезда Хуалянь. Как уточняют сейсмологи, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, самое мощное за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване утром 3 апреля. Магнитуда самых сильных подземных толчков достигла 7,7 и 6,5. Землетрясение ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая, в южных префектурах Японии объявили угрозу цунами.

После этого землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у побережья Тайваня 21 апреля. Его эпицентр располагался в Южно-Китайском море, очаг залегал на глубине 20 километров.