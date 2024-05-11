Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. В Камчатском крае в акватории Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Елена Верещака/ТАСС

«Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», — сообщили в МЧС.

Магнитуда составила 5,2, угроза цунами не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля два землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2 зафиксировали сейсмологи у побережья полуострова Камчатка.

Самое мощное за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване утром 3 апреля. Магнитуда самых сильных подземных толчков достигла 7,7 и 6,5. Землетрясение ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая, в южных префектурах Японии объявили угрозу цунами.