Донецк, 11 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В Донецке число пострадавших при обстреле ресторана со стороны ВСУ достигло девяти, сообщает 11 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ранее сообщалось о трёх погибших и восьми пострадавших.

«Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц», — сообщило представительство в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая боевики киевского режима нанесли удар по району Донецка, где собирались участники автопробега ко Дню Донецкой Народной Республики.

11 мая президент РФ Владимир Путин поздравил жителей ДНР с 10-летием её образования. Он подчеркнул, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что продолжающееся освобождение территории Донецкой Народной Республики от ВСУ привело к тому, что противник потерял возможность наносить удары по Донецку из артиллерии, но обстрелы не прекратились, теперь ВСУ используют дальнобойное оружие.