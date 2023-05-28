Луганск, 28 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алмазная в Луганской Народной Республике. В результате атаки на населённый пункт погибла мирная жительница, ещё девять человек получили ранения. Об этом сообщили в мэрии Стаханова, в административном подчинении которого находится город.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Женщина погибла. Девять человек ранены», — приводит слова сотрудника мэрии ТАСС.

Уточняется, что среди пострадавших находится и десятилетний мальчик. Ребёнок получил ранения спины и головы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, добавили в мэрии.

Ранее в мэрии Стаханова сообщили, что украинская армия за 10 минут дважды обстреляла Алмазную.

Обстрелы были произведены по частному сектору в 15:18 и 15:27 мск.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли несколько сёл региона. По его словам, под обстрел попала база отдыха в селе Безлюдовка, в селе Белянка спущен на парашюте неизвестный предмет, повреждены забор и постройка одного из предприятий в Шебекино.