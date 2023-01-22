Луганск, 22 января, 2023, 08:04 — ИА Регнум. При обстреле боевиками ВСУ города Стаханова в Луганской Народной Республике был разрушен профилакторий машиностроительного завода. Об этом 22 января сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Пресс-служба Народной милиции ЛНР/ТАСС Разрушенное в результате обстрела здание

«В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, под обстрел из РСЗО HIMARS попал город Стаханов в Луганской Народной Республике. Всего ВСУ выпустили по населённому пункту шесть ракет.

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