Москва, 11 мая, 2024, 00:52 — ИА Регнум. В России ввели новое почётное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Соответствующий указ за подписью президента Владимира Путина опубликовали 10 мая на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почётное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», — следует из документа.

Также утверждено положение о новом почётном звании. Его могут присваивать членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, иным работникам избиркомов за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитии избирательной системы.

Документ вступил в силу с момента подписания.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года по случаю 30-летия избирательной системы России Владимир Путин вручил государственные награды представителям избирательных комиссий.

Ранее Путин отмечал, что в России удалось создать все условия для свободного волеизъявления граждан. Глава государства подчёркивал, что избирательная система России заслуженно считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных процедурах.