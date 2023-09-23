Москва, 24 сентября, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России с 30-летием образования этого федерального органа, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей и, конечно же, всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе», — сказал он в соответствующем видеообращении.

Российский лидер отметил, что в стране удалось создать все условия для свободного волеизъявления граждан. Путин также подчеркнул, что избирательная система России заслуженно считается одной из лучших в мире.

Глава государства уточнил, что она базируется на прозрачных и понятных процедурах. Кроме того, президент похвалил Центризбирком за четкую организацию выборов.

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Помимо этого, Путин заявил, что ЦИК постоянно совершенствуется и функционирует как независимый орган, принимая решения публично и коллегиально. Российский лидер добавил, что в последние годы в стране для голосования активно внедряются цифровые решения, которые делают участие в выборах удобным и доступным.

Как сообщало ИА Регнум, с 8 по 10 сентября в России проводились выборы в рамках Единого дня голосования. 9 сентября, после первого дня выборов, глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, который был назначен уполномоченным от партии за выборы в новых субъектах РФ, заявил, что новые российские регионы лидировали в стране по явке избирателей, а Донецкая Народная Республика показала лучший результат.