Москва, 14 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 ноября вручит государственные награды представителям избирательных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что награждение приурочено к 30-летию избирательной системы России.

«На встречу приглашены члены Центральной избирательной комиссии и руководители региональных избиркомов Российской Федерации», ― говорится в сообщении.

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