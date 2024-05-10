Варшава, 10 мая, 2024, 20:46 — ИА Регнум. На свалке химических отходов в населённом пункте Семяновице-Сленске в Польше произошёл крупный пожар, сообщила 10 мая радиостанция RMF FM.

Dave Hogg

По данным радиостанции, столб дыма виден на расстоянии 30 километров. Пожар охватил всю свалку — около 5 тысяч квадратных метров. Количество отходов на полигоне оценивалось примерно в 5 тысяч тонн отходов в бочках.

Пожар тушат несколько десятков пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет, уточняет RMF FM.

Жителей региона призвали не приближаться к месту пожара, по возможности оставаться дома и закрыть окна.

Как передавало ИА Регнум, в апреле возгорание произошло на гигантской свалке в индийском округе Газипур на востоке Нью-Дели, самой крупной в Индии и одной из крупнейших в мире.

В августе 2023 года загорелась крупнейшая свалка металлолома в Германии. Жителям близлежащих районов рекомендовали держать закрытыми окна и двери и без необходимости не покидать свои дома.