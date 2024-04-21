Нью-Дели, 21 апреля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Возгорание произошло на гигантской свалке в индийском округе Газипур на востоке Нью-Дели. Об этом 21 апреля сообщает The Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Информация о пожаре на свалке поступила в пожарную службу Дели в 17:22 по местному времени 21 апреля, причина возгорания неизвестна. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента пожарной охраны, они пытаются локализовать пламя, действуя совместно с сотрудниками муниципальных служб.

Отмечается, что дым от пожара на свалке распространился за её территорию, доставляя неудобства местным жителям.

Свалка в округе Газипур является самой крупной в Индии и одной из крупнейших в мире. Её высота составляет около 70 метров и приближается к высоте одной из достопримечательностей Индии — самому высокому в мире кирпичному минарету Кутуб-Минар. Свалку часто называют «мусорным Эверестом», она уже давно стала частным примером локальной экологической катастрофы.

На свалке уже происходили пожары, один из них, вспыхнувший в 2022 году, удалось ликвидировать только спустя 50 ч.

Администрация Нью-Дели под руководством Арвинда Кеджривала обещала ликвидировать свалку к декабрю 2023 года, но обещания так и остались невыполненными, а мусора на свалке лишь прибавилось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Астрахани. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В тушении пожара МЧС России задействовало 90 пожарных и 21 единицу специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.