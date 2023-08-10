Берлин, 10 августа, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В порту города Дуйсбурга горит крупнейшая свалка металлолома в Германии, сообщило издание Bild.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«Пожар тушат 250 сотрудников пожарной охраны», — говорится в материале.

Возгорание произошло утром на территории самой крупной свалки Германии, где хранится около ста тонн металлолома.

По информации спасательных служб, от огня не исходит прямой опасности, однако пожар удастся потушить не ранее пятницы, 11 августа. Жителям близлежащих районов рекомендовали держать закрытыми окна и двери.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. м в посёлке Трусово в Астраханской области. Сообщалось об угрозе распространения огня на рядом стоящие здания. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. К тушению привлекли 38 человек личного состава и 15 единиц техники. Спасатели рекомендовали жителям близлежащих районов надолго не оставаться на воздухе из-за распространения запаха гари.