Киев, 10 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Экс-главком ВСУ, новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приступит к исполнению своих обязанностей уже в конце мая, сообщило 10 мая в своём Telegram-канале украинское издание «Телеграф», ссылаясь на источники в окружении Залужного.

(сс) Офис Президента Украины Валерий Залужный

«Сейчас Залужный и его семья оформляют визы. Они поедут в Британию в конце месяца», — сказал собеседник издания.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая на сайте офиса Зеленского разместили указ об увольнении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Уточнялось, что его отправили в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.

В этот же день Зеленский официально назначил Залужного чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В начале апреля советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк сообщил о намерении Зеленского реформировать правительство, чтобы организовать «максимально эффективный» государственный аппарат.