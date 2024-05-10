Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 16:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге спасатели достали всех пассажиров автобуса, который упал с моста в реку Мойку, сообщает 10 мая Telegram-канал Shot.

Валентин Егоршин/ТАСС

Отмечается, что в результате ДТП погибли семь человек. Сотрудники МЧС спасли восемь человек, ещё около десяти человек выбрались самостоятельно.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Проводится проверка, чтобы установить все причины и обстоятельства трагедии.

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Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.

Позже выяснилось, что за последние два с половиной года районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика ООО «Такси». Речь идёт о компании, автобус которой 10 мая упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.