Появились кадры падения автобуса с Поцелуева моста в Петербурге
Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Автобус, вылетевший в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, протаранил автомобили и пробил ограждение. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, опубликованные 10 мая в Сети.
На месте работают экстренные службы, известно о пяти госпитализированных пострадавших. Людей извлекают из тонущего автобуса, спасатели делают пострадавшим массаж сердца прямо на крыше.
Как сообщало ИА Регнум, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу спасателей на месте ДТП с автобусом на набережной реки Мойки.
В январе 2023 года в Петербурге на лёд реки Фонтанки вылетел автомобиль каршеринга. За рулём находился нелегальный мигрант, который пытался скрыться от полицейских. Водителя спасли и госпитализировали с переохлаждением.
В Забайкальском крае в декабре 2019 года рейсовый автобус Сретенск — Чита упал с моста в реку Куэнгу. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей. Водитель потерял управление и съехал с проезжей части из-за лопнувшего переднего колеса.