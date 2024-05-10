Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Автобус, вылетевший в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, протаранил автомобили и пробил ограждение. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, опубликованные 10 мая в Сети.

Кадр из видео

На месте работают экстренные службы, известно о пяти госпитализированных пострадавших. Людей извлекают из тонущего автобуса, спасатели делают пострадавшим массаж сердца прямо на крыше.

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Как сообщало ИА Регнум, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу спасателей на месте ДТП с автобусом на набережной реки Мойки.

В январе 2023 года в Петербурге на лёд реки Фонтанки вылетел автомобиль каршеринга. За рулём находился нелегальный мигрант, который пытался скрыться от полицейских. Водителя спасли и госпитализировали с переохлаждением.

В Забайкальском крае в декабре 2019 года рейсовый автобус Сретенск — Чита упал с моста в реку Куэнгу. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель и двое детей. Водитель потерял управление и съехал с проезжей части из-за лопнувшего переднего колеса.