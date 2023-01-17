Санкт-Петербург, 17 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. В центре Петербурга автомобиль каршеринга вылетел с проезжей части и оказался на льду реки Фонтанки. Водитель машины пытался скрыться, но упал в воду реки и был спасён. Ему грозит депортация из России за нарушение миграционного законодательства.

Цитата из видео. 2023. Россия Водитель каршеринга вылетает в реку

Как рассказали 17 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вскоре после полуночи у дома 17 по улице Бородинской сотрудники полиции остановили для проверки документов каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris. Находившийся за рулем 25-летний гражданин одной из стран СНГ, как выяснилось, нелегально пребывает на территории России.

«Испугавшись выдворения, мигрант сел в автомобиль и попытался скрыться от полицейских. Экипажем ДПС на служебном автомобиле было организовано преследование транспортного средства», — отметили в полиции.

У дома 88 по набережной реки Фонтанки нарушитель не справился с управлением. Автомобиль пробил ограждение и вылетел на лёд реки.

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Водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, но оказался в воде. Вызванные полицейскими спасатели достали нарушителя из Фонтанки, а медики госпитализировали его с переохлаждением.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.