Варшава, 10 мая, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

Туск заявил об учреждении комиссии во время назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка на должность министра внутренних дел страны.

«Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше», — пояснил премьер.

Туск добавил, что сразу после окончания церемонии назначения он направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему «российского и белорусского влияния».

Отмечается, что первое заседание данной коллегии, которое было посвящено скандалу с выехавшим в Белоруссию польским судьей, прошло в среду, 8 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая стало известно, что судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске пояснил, что его обращение к властям республики вызвано несогласием с политикой польских властей в отношении России и Белоруссии. Экс-судья отметил, что их действия под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

10 мая сообщалось, что уехавшего в Белоруссию польского судью Томаша Шмидта сняли с должности. Об этом заявил начальник отдела судебной информации Высшего административного суда (ВАС) Польши Сильвестр Марчиняк.

Кроме того, дисциплинарный суд при ВАС разрешил привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также задержать и заключить под стражу. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал польский премьер-министр Дональд Туск.