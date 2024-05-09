Варшава, 10 мая, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Уехавшего в Белоруссию польского судью Томаша Шмидта сняли с должности, заявил начальник отдела судебной информации Высшего административного суда (ВАС) Польши Сильвестр Марчиняк.

Иван Шилов ИА Регнум Томаш Шмидт

«Коллегия ВАС положительно рассмотрела заявление о прекращении служебных обязанностей судьи воеводского административного суда в Варшаве Томаша Шмидта», — процитировали его в эфире телеканала Polsat News.

Кроме того, дисциплинарный суд при ВАС разрешил привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также задержать и заключить под стражу. Ранее соответствующее поручение профильным ведомствам дал польский премьер-министр Дональд Туск.

В отношении уехавшего в Белоруссию судьи начали расследование по обвинению в шпионаже.

Шмидт ранее занимал различные должности в судебной системе Польши, в том числе возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Томаш Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске пояснил, что его обращение к властям Белоруссии по поводу предоставления политического убежища вызвано несогласием с политикой польских властей. Он добавил, что их действия под влиянием США и Великобритании ведут Польшу к войне.

Главу МИД Польши Радослава Сикорского шокировало решение Томаша Шмидта просить о предоставлении ему политического убежища в Белоруссии. Министр назвал его поступок предательством.

Против Шмидта возбудили дело по параграфу 2 статьи 130 УК Польши. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 мая на заседании правительства сообщил, что Шмидт имел доступ к секретным документам. По словам премьера, с судьёй, который имел доступ к министру юстиции, различным секретным документам, работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск.