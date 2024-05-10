Москва, 10 мая, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Мошенники, выдающие себя за сотрудников техподдержки, связываются с пользователями Telegram и предлагают отменить якобы полученную заявку на удаление аккаунта. Таким образом они пытаются получить доступ к аккаунту, предупредили в Роскачестве.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

В организации отметили, что актуальность проблемы взлома аккаунтов в Telegram растёт. Согласно данным одного из исследований, аккаунты 5% респондентов когда-либо подвергались взлому.

«По данным Роскачества, мошенники сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта жертвы, и предлагают отменить процедуру. Для этого человека просят перейти на фишинговый сайт», — говорится в материале «Газеты.Ru».

Пользователь попадает на сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, где ему предлагают ввести номер телефона и код безопасности. Если мошенники завладеют этими данными, то получат доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами, пояснили специалисты.

В Роскачестве отметили, что Telegram не собирает заявки на удаление. Кроме того, мошенники зачастую действуют под видом «экспертов» в области инвестиций, криптовалют и «выгодных вложений».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МВД России предупредили граждан о схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями. Действующие через соцсети «начинающие фотографы» предлагают моделям услуги на выгодных условиях. Потенциальным жертвам отправляют ссылки на сайты, где нужно выбрать время и дату съёмки, оплатить аренду, услуги стилиста и реквизит. Затем жертва попадает на якобы платёжный сервис, через который злоумышленники завладевают данными чужого счёта для вывода денег.

Кроме того, мошенники звонят абонентам сотовой связи и предупреждают о якобы истекающем договоре на оказание услуг. Затем они открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули. Таким образом мошенники пытаются запугать человека и заставить действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и даже полиции. Они дают клиенту инструкции по «спасению» денег и поимке банды мошенников, якобы вошедших в сговор с сотрудниками банка. Все эти ухищрения нужны, чтобы клиент самостоятельно положил деньги на счёт мошенников через банкомат.