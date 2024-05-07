Москва, 7 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Полиция предупредила о схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями, когда через сайт моделям предлагают оплатить аренду студии, а также дополнительные услуги стилиста и реквизит. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба МВД России в своём Telegram-канале.

Elena Mayorova/Global Look Press

Так, уточняется в сообщении, аферисты под видом начинающих фотографов связываются с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях: девушке нужно оплатить лишь аренду студии. Затем лжефотографы отправляют жертвам ссылки на сайты «проверенных студий», где девушкам предлагают выбрать время и дату съёмки, оплатить аренду и дополнительно услуги стилиста и реквизит.

«После этого жертву направляют на другой домен, якобы относящийся к платёжному сервису. Указав данные карты, модель получает SMS с подтверждением и одноразовым кодом, который она вводит на мошенническом сайте. Таким образом злоумышленники получают нужные им данные и выводят деньги с чужого счёта», — сказано в публикации МВД.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила о том, что в преддверии Дня Победы мошенники внедрили новую схему хищения средств у граждан. По её словам, в интернете созданы ресурсы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тыс. рублей, при этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться. Необходимым условием является оплата «комиссии» и введение данных банковской карты.

В марте 2024 года сообщалось, что мошенники накануне праздника 8 Марта задействовали новую схему незаконного присвоения денег, предлагая жителям России большие скидки при покупке цветов через интернет. Поверившие мошенникам покупатели теряли деньги, а в некоторых случаях лишались всех средств со своего счёта.