Москва, 10 мая, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Расчёты разведывательных беспилотников Zala Воздушно-десантных войск (ВДВ) России обнаружили и помогли артиллеристам уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра, а также лодки, пытавшиеся пересечь реку. Об этом 10 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на подконтрольной киевскому режиму территории Херсонской области российские военные обнаружили плавательные средства ВСУ, которые пытались форсировать Днепр. При этом в развалинах домов на противоположном берегу в это время укрывалась украинская пехота.

Российские разведчики передали полученные координаты артиллеристам, которые нанесли удар по украинским позициям, уничтожив лодки и пехоту противника, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» поразили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра.

В Минобороны отметили, что расчёты РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции выполняют огневые задачи совместно с подразделениями, оснащёнными разведывательными беспилотными летательными аппаратами. Такое взаимодействие позволяет эффективно поражать позиции противника с минимальным расходом боеприпасов.