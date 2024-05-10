Симферополь, 10 мая, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Появление на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигнализирует об истощении украинской армии. Своим выводом с журналистами поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием «падение украинского фронта и окончательный развал территорий», — прокомментировал Константинов.

По его мнению, необходимо готовиться к грядущим на Украине изменениям.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая на сайте Зеленского появилась петиция с предложением обратиться за военной помощью к США, Великобритании и странам ЕС. Если обращение наберёт не менее 25 тыс. голосов, лидер киевского режима будет обязан рассмотреть его официально.

В Кремле отреагировали на размещение петиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее чрезвычайно вызывающей провокацией. По его словам, действия киевского режима довольно непредсказуемы, а вмешательство военных из стран НАТО в украинский конфликт потенциально несёт огромную опасность.

Генштаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина объявил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны заявили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.