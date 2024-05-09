Богота, 10 мая, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Отец погибшего на Украине колумбийского 24-летнего наёмника Алексиса Тарасоны обратился в МИД своей страны с просьбой оказать помощь в доставке тела сына домой. Об этом сообщила местная радиостанция La FM.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Франсиско Тарасона просит быстрее организовать вывоз тела с Украины, поскольку в ВСУ ему сказали, что, возможно, его привезут в Колумбию лишь через четыре недели.

По словам отца, сын погиб на Украине 8 мая, ему украинские военные рассказали в телефонном разговоре, что Алексис был часовым на военном объекте и получил смертельное ранение от ракетного удара.

Как пояснил мужчина, сын был профессиональным военным, он уехал в поисках работы в Польшу, а оттуда — на Украину, когда узнал о найме солдат и высоких зарплатах.

Как сообщало ИА Регнум, шевроны с изображением флага Франции находились на амуниции наёмника, которого ликвидировали российские бойцы под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.

По данным Минобороны РФ, 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

Наёмники, предположительно из французского Иностранного легиона, уничтожены российскими военными под Часовым Яром в ДНР, рассказал военный эксперт Борис Рожин.