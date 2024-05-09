Мадрид, 9 мая, 2024, 16:50 — ИА Регнум. На Украине построена сеть скрытых подземных заводов. Об этом говорится в статье испанской газеты Mundo.

Axel Heimken/Global Look Press

Как отмечается в статье, строительство курировал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Некоторые из них (заводов. — Прим. ред.) находятся под землей, а некоторые — на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы», — сказано в публикации.

При этом расположение предприятий находится в строжайшем секрете, подчёркивается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили на Украине цех по производству беспилотников 101-й бригады теробороны ВСУ, а также склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

4 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили район возле станции метро «Основа» в Харькове, где находились склад с дронами и подразделение украинских войск.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против ВСУ в Харьковской области. Командование ВСУ приказало оборудовать склады для оружия и боеприпасов, поступающих на купянское направление, в близлежащих сёлах. Одну их этих целей и поразила ФАБ-1500 с УМПК в Моначиновке.

29 апреля Вооружённые силы России уничтожили цех сборки беспилотников украинской армии.