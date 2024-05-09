Киев, 9 мая, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Верховная рада проголосовала за отставку вице-премьера по восстановлению Украины и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, сообщил 9 мая депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Kirill Chubotin/Global Look Press Александр Кубраков

«Вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Кубракова уволили», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение поддержали 272 депутата.

После отставки Кубракова предлагается разделить возглавляемое им министерство на два отдельных ведомства.

Как передавало ИА Регнум, за несколько недель до окончания полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского (после 20 мая. — Прим. ред.) с должностей были сняты достаточно знаковые фигуры, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, известный своим криминальным прошлым ещё по 90-м годам прошлого века, а также создатель образа Зеленского Сергей Шефир, который является директором и основателем студии «Квартал 95», а также продюсером известного сериала «Слуга народа».

Шефир, уволенный с должности первого помощника Зеленского, может вернуться в украинскую политику в новом качестве, предположил доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок, комментируя кадровые перестановки в офисе главы киевского режима.

Советник руководителя офиса украинского главы Михаил Подоляк 1 апреля сообщил, что Зеленский запланировал реформировать правительство, чтобы в итоге организовать максимально эффективный государственный аппарат.