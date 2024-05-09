Белгород, 9 мая, 2024, 08:01 — ИА Регнум. ВСУ в очередной раз атаковали спальный район Белгорода. Обстрел города вёлся утром 9 мая, сообщил в Telegram-канале мэр Валентин Демидов и опубликовал кадры последствий.

https://t.me/v_v_demidov Белгород под обстрелом ВСУ

«Пострадало 19 многоквартирных домов (34 квартиры), один частный дом. В основном повреждено остекление, есть прямые попадания. Зафиксировали повреждения 37 автомобилей (полностью сгорело девять)», — написал глава администрации.

Информация уточняется, ведётся обход квартир. После составления первичных актов к восстановительным работам приступят строители. В первую очередь будет закрываться тепловой контур, добавил мэр.

Также в результате атаки ВСУ пострадали восемь человек, всем оказана медицинская помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 9 мая под огнём украинских боевиков оказались город Белгород и Белгородский район. Пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека с осколочными ранениями были доставлены в больницу №2 города Белгорода. 11-летняя девочка получила осколочные ранения левой стопы, её госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Ещё троим пострадавшим врачи помогли на месте, от госпитализации они отказались. В городе зафиксировали прямые попаданиях в жилые многоквартирные дома и автомобили.

В посёлке Дубовое Белгородского района были повреждены кровли четырёх частных жилых домовладений. Также пострадали три автомобиля, заключил глава области.

В Белгороде в ночь с 8 на 9 мая трижды объявляли о ракетной опасности. Сирены в два предыдущих раза отключали в течение получаса.