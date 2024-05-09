Курск, 9 мая, 2024, 07:27 — ИА Регнум. В небе над Курской областью ночью 9 мая были уничтожены три беспилотника ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

По информации губернатора региона Романа Старовойта, средствами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены три БПЛА самолётного типа.

Информация о последствиях уничтожения дронов не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики ранним утром 9 мая атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. Различные разрушения выявлены в 34 квартирах 19 многоквартирных домов, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки войск «Днепр» уничтожили и подавили за сутки 46 беспилотников. Российские бойцы разбили орудия и технику, живую силу, склады и наблюдательные пункты украинских боевиков. Об успешных военных действиях в зоне СВО рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.