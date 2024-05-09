Москва, 9 мая, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки войск «Днепр» уничтожили и подавили за сутки десятки беспилотников. Российские бойцы разбили орудия и технику, живую силу, склады и наблюдательные пункты украинских боевиков. Об успешных военных действиях в зоне СВО рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотников, группировка «Днепр» уничтожила два плавсредства киевских военных у правого берега.

Бойцы поразили девять позиций артиллерийских орудий и миномётов, а также 19 наблюдательных пунктов и два склада ВСУ.

По словам Кодряна, подразделения осуществляли контроль Работино, активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Потери ВСУ за сутки составили до 55 боевиков.

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Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков третий раз ночью 9 мая информировал жителей о ракетной опасности.

В ночь с 8 на 9 мая украинские боевики совершили попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Шесть беспилотников самолётного типа были подавлены силами ПВО, но несколько дронов упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Пострадавших нет.

На Украине в ночь на 9 мая взрыв прогремел в пригороде Харькова. Об этом написало украинское «Зеркало недели».

На Украине повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.