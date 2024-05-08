Прага, 9 мая, 2024, 01:45 — ИА Регнум. В июне украинская армия, которая испытывает дефицит, может получить очередную значительную военную поддержку. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел, цитирует которого немецкий новостной портал Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

По словам главы Чехии, на Украину доставят почти 200 тыс. снарядов к артиллерийским орудиям.

«Предполагаю, что первые около 180 тыс. единиц боеприпасов будут доставлены в июне, и уже есть контракты на ещё 5-6 тыс. единиц снарядов», — сказал Павел.

Чешский президент при этом посетовал, что западные союзники не так расторопны, не спешат помогать Киеву, поэтому власти Чехии вышли с предложением о закупке на деньги стран Запада большого количества артиллерийских снарядов для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, дискуссия о направлении на Украину западных инструкторов для оказания небоевой поддержки, в том числе обучения военнослужащих ВСУ, имеет место, заявил Пётр Павел в интервью чешскому телевидению.

5 марта чешский президент призвал европейские страны внести более весомый вклад в поддержку Украины и не отказываться заранее от возможных вариантов подобной помощи. Он указал, что речь идёт именно о финансировании, а не об отправке войск в зону украинского конфликта.