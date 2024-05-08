Киев, 9 мая, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Депутаты из партии главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа» вышли из зала городского совета в тот момент, когда началось голосование о присвоении звания «Почётного гражданина Киева» бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко. О демарше украинских политиков написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По информации издания, депутаты всей фракцией, 12 человек, покинули зал заседаний во время голосования за присвоение звания «Почетный гражданин Киева» Залужному и Костенко.

Авторы предполагают, что «Слуги народа» получили приказ бойкотировать награждение.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание почётного гражданина города. Церемония награждения прошла в Киевском городском совете 8 мая.

Кличко заявил, что Залужный награждён «за личные заслуги во время обороны» Киева.

В феврале 2024 года Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Зеленский объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

Служба внешней разведки России 6 мая сообщила, что США активизировали усилия по замене Зеленского. Вашингтон поддерживает контакты с экс-президентом Украины Петром Порошенко, Кличко, Залужным, руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.