Депутаты «Слуги народа» ушли из горсовета во время награждения Залужного
Фракция «Слуги народа» вышла из горсовета Киева в момент награждения Залужного
Киев, 9 мая, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Депутаты из партии главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа» вышли из зала городского совета в тот момент, когда началось голосование о присвоении звания «Почётного гражданина Киева» бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко. О демарше украинских политиков написало издание «Страна. ua».
По информации издания, депутаты всей фракцией, 12 человек, покинули зал заседаний во время голосования за присвоение звания «Почетный гражданин Киева» Залужному и Костенко.
Авторы предполагают, что «Слуги народа» получили приказ бойкотировать награждение.
Как сообщало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание почётного гражданина города. Церемония награждения прошла в Киевском городском совете 8 мая.
Кличко заявил, что Залужный награждён «за личные заслуги во время обороны» Киева.
В феврале 2024 года Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Зеленский объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.
Служба внешней разведки России 6 мая сообщила, что США активизировали усилия по замене Зеленского. Вашингтон поддерживает контакты с экс-президентом Украины Петром Порошенко, Кличко, Залужным, руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.