Донецк, 8 мая, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин 8 мая вручил военнослужащим ВС РФ награды, в том числе Георгиевские кресты, медали «За отвагу» и «За храбрость», «За освобождение Авдеевки» и «За освобождение Марьинки», а также Золотую Звезду Героя ДНР. Об этом Пушилин рассказал в своём Telegram-канале.

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Медали за освобождение Авдеевки и Марьинки вручались впервые. Церемония прошла у подножия кургана Саур-Могила.

«В этом месте переплелись история и наша современная борьба против неонацизма. Летом 1943 года здесь шли ожесточённые бои с немецкими войсками, в 2014 году — битва за Донбасс, которую вели ополченцы. И в том далеком сражении, и 10 лет назад наши бойцы ценой невероятных усилий заняли эту господствующую высоту, что обеспечило дальнейшее освобождение региона», — отметил Пушилин.

Наград были удостоены 74 военнослужащих. Звезда Героя ДНР была вручена, в частности, снайперу Егору Нягину, подразделение которого в конце 2023 года попало в окружение в окрестностях Марьинки. Нягин обошел пулемётную точку противника и уничтожил её, благодаря чему группа выполнила поставленную задачу без потерь.

«В послужном списке каждого награждённого бойца целый ряд успешных войсковых операций, уничтоженная вражеская техника, освобождённые населённые пункты», — добавил Пушилин, выразив благодарность бойцам.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля 2024 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. Спустя два дня ВС России освободили территорию Авдеевского коксохимического завода.

25 декабря 2023 года Шойгу доложил Путину, что российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. Президент отметил, что освобождение города раскрывает выгодные перспективы для ведения боевых действий. Одно из преимуществ, отметил Путин, состоит в том, что российская армия отодвинула от Донецка украинские подразделения.