Москва, 8 мая, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента Владимира Путина вручил ветерану Великой Отечественной войны Ивану Слухаю орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом мэр рассказал в своём Telegram-канале.

Телеграм — канал Мэра Москвы Сергея Собянина

Собянин навестил фронтовика, почётного гражданина Москвы, и поздравил его с наступающим праздником.

«Этой награды Иван Андреевич удостоен за большой вклад в ветеранское движение и активную общественную деятельность», — отметил мэр.

Слухай роился в 1924 году в Башкирии, работал учителем, заведовал начальной школой, а в 1942 году добровольцем ушёл в народное ополчение. Он воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении стран Восточной Европы, а после Великой Отечественной войны остался служить в Вооружённых Силах.

Уволившись (в звании генерал-майора), Слухай возглавил Московский комитет ветеранов войны. Вместе с Академией исторических наук он вёл сбор и публикацию воспоминаний фронтовиков «От солдата до генерала», выпустил ряд книг, а также регулярно проводил встречи с молодёжью.

«Сегодня ветерана окружает большая дружная семья, и я от души желаю всем здоровья и счастья. Низкий поклон вам, Иван Андреевич!» — добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в канун 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Собянина сопровождали представители правительства Москвы, ветеранских и общественных организаций, а также кадеты.