Москва, 8 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в канун 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщается 8 мая на портале мэра столицы.

РИА Новости / Виталий Белоусов

Отмечается, что Собянина сопровождали представители правительства Москвы, ветеранских и общественных организаций, а также кадеты.

В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли три венка из еловых ветвей и установили их перед Вечным огнём. Собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Затем участники церемонии прошли к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади, где возложили две корзины с цветами.

Как передавало ИА Регнум, в честь приближения 85-летнего юбилея комплекса ВДНХ в Москве начались предпраздничные мероприятия. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, москвичей и гостей столицы познакомят с историей, знаковыми площадками и достопримечательностями выставки. Посетители смогут принять участие в бесплатных экскурсиях, послушать лекции и мастер-классы.

в главном параде на Красной площади 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. В ходе репетиции в точности повторили сценарий парада, включая все временные отрезки. Под речь главы государства объявили паузу, которая длилась около восьми минут, она включала в том числе объявление минуты молчания.