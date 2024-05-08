Москва, 8 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Польские власти хотят лишить иммунитета судью Томаша Шмидта, сбежавшего в Белоруссию, заявил 8 мая премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания коллегии по делам спецслужб на тему белорусского и российского влияния.

Rafal Klimkiewicz/Global Look Press Дональд Туск

«Судья Шмидт формально до сих пор является судьёй. Чтобы предпринять процессуальные действия надо снять с него иммунитет», — сказал Туск.

По его словам, он уже обратился с такой просьбой к министру юстиции, чтобы совместно с соответствующими ведомствами в срочном порядке «так быстро, как только это можно» снять с него иммунитет.

Днём ранее Туск заявлял, что Шмидт имел доступ к секретным документам. Кроме того, он заявил, что с судьёй работали белорусские спецслужбы. Именно они, как уверяет Туск, причастны к побегу Шмидта в Минск.

Как передавало ИА Регнум, на пресс-конференции в Минске Шмидт заявил, что отказывается от должности судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы, протестуя против политики Польши в отношении Минска и Москвы. Он попросил об убежище в связи с преследованиями.

По словам судьи, в Польше он вёл дела, связанные с полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой и войсковой разведкой, занимался охраной личных данных. Шмидт получил сигналы о том, что прокуратура собирает материалы, чтобы обвинить его в шпионаже. Такое происходит постоянно, добавил он.

После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжыньский сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) начало проверку Шмидта на обладание секретной информацией, а генеральная прокуратура Польши заявила, что проводит проверку в отношении него на предмет шпионажа.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован решением Шмидта просить о предоставлении ему политического убежища в Белоруссии. Поступок судьи он назвал предательством.