Вашингтон, 8 мая, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Производственная база Соединённых Штатов Америки и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй подобный конфликт станет для них катастрофой. Об этом заявил бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт в статье для издания Politico.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Мы теперь знаем, что военная производственная база США и европейских союзников слишком мала, чтобы поддерживать даже традиционный военный конфликт средних масштабов, как на Украине. Второй военный конфликт будет катастрофическим», — утверждает Киммитт.

Он считает, что союзникам в НАТО нужно позволить Украине использовать переданное ими вооружение «в полную силу». Также экс-помощник госсекретаря США полагает, что Западу следует поставлять больше оружия и боеприпасов из своих военных запасов, чтобы помочь Киеву.

Как ранее передавало ИА Регнум, Совет Федерации выразил протест против поставок западными странами Вооружённым силам Украины (ВСУ) оружия, убивающего мирных жителей и разрушающего гражданскую инфраструктуру в России.

Сенаторы указали на ответственность Великобритании, США, Германии, Франции, Чехии и других государств — членов НАТО и ЕС.

В Министерстве обороны России в свою очередь напомнили, что передаваемое Киеву вооружение попадает в руки террористов. Поставки Запада затягивают конфликт и сказываются на стабильности в Европе и мире.

Помимо этого, по словам американского журналиста Сеймура Херша, ВСУ получают западное оружие и сбывают его на чёрном рынке.

Москва же неоднократно указывала, что, накачивая Украину оружием, Запад не помогает ей, а только затягивает конфликт и увеличивает число погибших украинских военных.