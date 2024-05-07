Посольство РФ потребовало от ФРГ отменить запрет на символику Дня Победы
Берлин, 7 мая, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днём Победы — Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет.
«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — говорится в заявлении диппредставительства, которое приводит газета «Известия».
Российские дипломаты потребовали полной отмены соответствующих запретов, назвав их дискриминационными и противоречащими духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.
В дипмиссии напомнили, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней.
«Убеждены, что все неравнодушные жители ФРГ должны иметь возможность достойно, в соответствии со сложившимися многолетними традициями почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма», — заключили в посольстве РФ.
Ранее стало известно, что полиция Берлина запретила в 2024 году на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в столице ФРГ российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и ее элементов. Запрет также распространяется на военные марши и песни.
Как передавало ИА Регнум, 19 апреля в российском диппредставительстве отмечали, что обращение Германии к посольству России в Берлине с просьбой воздержаться от участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения немецких концлагерей вызывает разочарование.
18 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ФРГ выступила против участия РФ в памятных церемониях, посвящённых 79-летию освобождения узников нацистских концлагерей.
Кроме того, Германия проигнорировала ноту России с требованием признать геноцидом преступления нацистских оккупантов в СССР во времена Великой Отечественной войны.