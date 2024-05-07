Берлин, 7 мая, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина запретить 8–9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днём Победы — Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет.

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«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — говорится в заявлении диппредставительства, которое приводит газета «Известия».

Российские дипломаты потребовали полной отмены соответствующих запретов, назвав их дискриминационными и противоречащими духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.

В дипмиссии напомнили, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней.

«Убеждены, что все неравнодушные жители ФРГ должны иметь возможность достойно, в соответствии со сложившимися многолетними традициями почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма», — заключили в посольстве РФ.

Ранее стало известно, что полиция Берлина запретила в 2024 году на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в столице ФРГ российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и ее элементов. Запрет также распространяется на военные марши и песни.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля в российском диппредставительстве отмечали, что обращение Германии к посольству России в Берлине с просьбой воздержаться от участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения немецких концлагерей вызывает разочарование.

18 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ФРГ выступила против участия РФ в памятных церемониях, посвящённых 79-летию освобождения узников нацистских концлагерей.

Кроме того, Германия проигнорировала ноту России с требованием признать геноцидом преступления нацистских оккупантов в СССР во времена Великой Отечественной войны.