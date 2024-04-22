Авдеевка, ДНР, 22 апреля, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике обнаружили в Авдеевке несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных Вооружёнными силами Украины при отступлении. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в Авдеевке», — указали в ведомстве.

Уточняется, что в схронах были обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1, более 100 боеприпасов, предназначенных для стрельбы из гранатомётов, в том числе иностранного производства, около 700 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров, 139 танковых снарядов и более 10 тысяч патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, в местах захоронения сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили нацистскую символику и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, образцы которого направили на исследование региональным специалистам.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. Спустя два дня ВС России освободили территорию Авдеевского коксохимического завода.

В Минобороны 22 февраля сообщили, что Вооружённые силы России обнаружили в Авдеевке доказательства, указывающие на непосредственное участие в конфликте на Украине иностранных наёмников из США, Канады и стран Европейского союза. В опорных пунктах, оставленных ВСУ при бегстве из города, обнаружили десятки гранатомётов различных типов, более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч изготовленных в Италии патронов и несколько тяжёлых квадрокоптеров.