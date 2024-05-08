Мюнхен, Германия, 8 мая, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Единственного подозреваемого в убийстве россиянок, бывшей жены Ирины Двизовой и несовершеннолетней дочери Даяны в турецком Бодруме, литовца Андрея Кушлевича задержала полиция по дороге в немецкий Мюнхен. Он ехал 5 мая в Германию из Праги.

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«Против литовца имеется запрос Турции на арест и экстрадицию, так называемое красное уведомление. Решение об экстрадиции принимает Генеральная прокуратура Нюрнберга, которая в настоящее время расследует это дело», — написала газета Mittelbayerische.

Кушлевичу 47 лет. Его подозревают в двойном убийстве в ноябре 2023 года.

С момента преступления он был в бегах, в международном розыске.

Как сообщало ИА Регнум, родные в течение недели искали Двизову с дочерью после того, как обнаружили в их доме кровавый след от мужской обуви 46-го размера и пули. Главным подозреваемым был супруг убитой, которого Двизова в России пыталась лишить родительских прав на младшего сына.

Завёрнутые в простыни тела убитых 28 ноября 2023 года полицейские обнаружили у обочины дороги в Бодруме. Турецкая полиция объявила в розыск иностранца.

Подруга убитой рассказала, что в отношении бывшего супруга Двизовой был установлен запрет на приближение к ней и к 15-летней дочери. Женщина добавила, что мужчина часто проявлял жестокость в обращении с семьёй.

Турецкая газета Sabah уточняла, что подозреваемый в убийстве россиянок был военнослужащим-наёмником в Литве. Он выпустил в женщину и дочь пять пуль. После этого вместе с пятилетним сыном уехал во Францию.